Risultati Australian Open: Sinner raggiunge Djokovic, super sfida in semifinale

Primi quarti di finale conclusi nel programma odierno degli Australian Open. Si delinea la prima semifinale maschile, una supersfida, probabilmente la più intrigante del circuito ATP. Novak Djokovic e Jannik Sinner vincono le rispettive partite dei quarti di finale. Djokovic ha superato Fritz in 4 set (7-3 / 4-6 / 6-2 / 6-3), Sinner ha superato Rublev in 3 set (6-4 / 7-5 / 6-3). Al femminile Gauff ha eliminato Kostyuk in 3 set (6-8 / 7-3 / 2-6), Sabalenka ha avuto vita facile contro Krejcikova (2-6 / 3-6).

Risultati Australian Open: i match ATP del 23 gennaio

Djokovic -Fritz 3-1 (7-3 / 4-6 / 6-2 / 6-3)

-Fritz 3-1 (7-3 / 4-6 / 6-2 / 6-3) Sinner-Rublev 3-0 (6-4 / 7-5 / 6-3)

Risultati Australian Open: i match WTA del 23 gennaio

Kostyuk- Gauff 1-2 (6-8 / 7-3 / 2-6)

1-2 (6-8 / 7-3 / 2-6) Krejcikova-Sabalenka 0-2 (2-6 / 3-6)