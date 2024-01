Risultati Australian Open, il recap del lunedì: fuori Paolini, bene i big ATP

SportFair

Chiuso il programma dei quarti di finale degli ottavi di finale degli Australian Open. Nessuna sorpresa in campo maschile con i big che staccano il pass per il turno successivo. Medvedev supera Borges lasciandogli solo un set. Hurkacz elimina la sorpresa Cazaux vincendo due duri tie-break. Battaglia fra Zverev e Norrie con il tedesco capace ci uscirne vincitore solo al tie-break del 5° sotto. Tutto facile per Alcaraz contro Kecmanovic.

Al femminile da segnalare il ko di Jasmine Paolini contro Kalinskaya: l’azzurra perde in 2 set e saluta il primo Slam della stagione. Yastremaska batte Azarenka, mentre l’altra ucraina in tabellone, Elina Svitolina, si ritira dopo 3 game contro Noskova. Vittoria facile per Zheng contro Dodin nella sfida che ha chiuso il programma odierno.

Australian Open: i risultati dei match ATP del 22 gennaio

03:30 – Borges- Medvedev 1-3 (3-6 / 4-7 / 7-5 / 1-6)

1-3 (3-6 / 4-7 / 7-5 / 1-6) 05:00 – Cazaux- Hurkacz 0-3 (6-8 / 3-7 4-6)

0-3 (6-8 / 3-7 4-6) 06:00 – Zverev -Norrie 3-2 (7-5 / 3-6 / 6-3 / 4-6 / 10-3)

-Norrie 3-2 (7-5 / 3-6 / 6-3 / 4-6 / 10-3) 09:00 – Kecmanovic-Alcaraz 0-3 (4-6 / 4-6 / 0-6)

Australian Open: i risultati dei match WTA del 22 gennaio

02:00 – Azarenka- Yastremska 0-2 (6-8 / 4-6)

0-2 (6-8 / 4-6) 03:30 – Noskova -Svitolina rit.

-Svitolina rit. 07:00 – Paolini -Kalinskaya 0-2 (4-6 / 2-6)

-Kalinskaya 0-2 (4-6 / 2-6) 11:00 – Zheng-Dodin 2-0 (6-0 / 6-3)