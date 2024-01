Risultati Australian Open, il recap della domenica: Sinner scopre l’avversario dei quarti

SportFair

Si chiude la prima settimana degli Australian Open con una domenica ricca di match e spettacolo. Grande attesa per Jannik Sinner che non tradisce le aspettative: vittoria in 3 set (6-4 / 7-5 / 6-3) contro il russo Khachanov e pass per i quarti di finale. Successo sul velluto per Djokovic che lascia appena 3 set a Mannarino. Fritz elimina Tsitsipas in 3 set (7-3 / 5-7 / 6-3 / 6-3). È battaglia tra De Minaur e Rublev: dopo oltre 4 ore la spunta il russo al quinto set. Sarà Rublev l’avversario di Sinner nei quarti.

Al femminile Sabalenka si sbarazza in 2 set (3-6 / 2-6) di Anisimova. Vittorie senza patemi per Gauff contro Frech e Kostyuk contro Timofeeva. Eliminata la baby Andreeva: Krejcikova va sotto in set e poi rimonta (6-4 / 3-6 / 2-6).

Risultati Australian Open: i match ATP

Djokovic-Mannarino 3-0 (6-0 / 6-0 / 6-3)

Fritz-Tsitsipas 3-1 (7-3 / 5-7 / 6-3 / 6-3)

Sinner-Khachanov 3-0 (6-4 / 7-5 / 6-3)

De Minaur-Rublev 2-3 (4-6 / 7-5 / 7-4 / 3-6 / 0-6)

Risultati Australian Open: i match WTA

Frech-Gauff 0-2 (1-6 / 2-6)

Anisimova-Sabalenka 0-2 (3-6 / 2-6)

Kostyuk-Timofeeva 2-0 (6-2 / 6-1)

Andreeva-Krejcikova 1-2 (6-4 / 3-6 / 2-6)