Qualificazioni EuroBasket 2025, i convocati dell’Italia: le scelte di Pozzecco

SportFair

Inizia dalle Marche, e più precisamente da Pesaro, il viaggio Azzurro verso l’EuroBasket 2025, il Campionato europeo che si disputerà il prossimo anno in Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro. Il CT Gianmarco Pozzecco ha diramato la lista dei 15 convocati per le due partite della prima finestra di qualificazione in programma giovedì 22 febbraio (Italia-Turchia alle 20.30) e domenica 25 febbraio a Szombathely (Ungheria-Italia alle 18.00). Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su DAZN e Sky Sport.

Prima volta da Capo Delegazione per Gigi Datome, che smessi i panni da giocatore con 203 presenze e 1766 punti inizia la sua carriera da dirigente Azzurro. Torna Capitano Nik Melli, che raccoglie l’eredità di Datome questa volta in maniera permanente dopo la parentesi del 2021.

Qualificazioni EuroBasket 2025, i convocati dell’Italia

Confermati 9 Azzurri reduci dai Mondiali nelle Filippine (Spissu, Tonut, Melli, Ricci, Spagnolo, Polonara, Severini, Procida e Pajola). Rientrano in gruppo Mannion, Flaccadori, Tessitori, Bortolani, Caruso e Petrucelli.