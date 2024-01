Programma Europei ciclismo su pista 2024: orari del 13 gennaio e italiani in gara

SportFair

Al via la quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista 2024 nel velodromo di Apeldoorn (Olanda). Dopo un venerdì senza medaglie, gli azzurri sono pronti per tornare in pista a battagliare per le migliori posizioni.

Oggi in pista ci saranno Martina Fidanza e Miriam Vece nei 500 metri, ma anche Simone Consonni nell’omnium. Silvia Zanardi andrà a caccia di una medaglia nella gara a punti femminile, mentre Chiara Consonni gareggerà nella gara ad eliminazione.

La sessione serale di gare sarà visibile in diretta su Eurosport 2 e in diretta streaming su RaiPlay 2.

Programma Europei ciclismo su pista 2024 Sabato 13 gennaio

Sessione pomeridiana 15.00 500 metri con partenza dal blocco femminili – qualificazioni (Martina Fidanza, Miriam Vece)

15.24 Omnium maschile 1/4 – scratch (Simone Consonni) Sessione serale 18.00 Omnium maschile 2/4 – corsa a tempo (Simone Consonni)

18.15 Sprint maschile – semifinali

18.23 500 metri con partenza dal blocco femminili – finali (eventuali Martina Fidanza, Miriam Vece)

18.59 Omnium maschile 3/4 – corsa a eliminazione (Simone Consonni)

19.21 Gara a punti femminile (Silvia Zanardi)

19.56 Gara a eliminazione femminile (Chiara Consonni)



20.16 Sprint maschile – finali

20.46 Omnium maschile 4/4 – corsa a punti (Simone Consonni)