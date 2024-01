Primo giorno di gare per Leclerc: “non mi divertivo così da tempo”, show sulla neve | VIDEO

SportFair

La stagione 2024 di Formula 1 si avvicina sempre più. Tra meno di due mesi si disputerà il primo GP dell’anno, in Bahrain, e i piloti si stanno preparando per arrivare al debutto stagionale in perfetta forma.

Tra un allenamento e l’altro, però, non manca del puro divertimento. Ne sa qualcosa Charles Leclerc, che ha trascorso dei giorni in montagna, provando la prima vera adrenalina dell’anno.

Leclerc è stato al Rifugio Emilio Comici, in Selva Val Gardena, con un gruppo di amici, e non ha rinunciato al divertimento. “Primo giorno di gara del 2024. Da tanto tempo non mi divertivo così tanto. Che squadra“, ha scritto a corredo di un post che riassume una serata spettacolare.

Leclerc è stato protagonista di una gara sullo slittino, vinta da Antonio Fuoco. Nel post di Leclerc sembra esserci un riferimento alle fatiche in pista con la Ferrari e al divertimento che non riesce a provare da tempo ormai a bordo della Rossa. Nonostante ciò Leclerc resta fedelissimo al team di Maranello, nella speranza di poter tornare presto competitivo.