Basket, già finita fra Pozzecco e l’Asvel? La situazione esonero

Il 2024 di Gianmarco Pozzecco potrebbe aprirsi con una brutta notizia. Secondo i media francesi, infatti, il CT della Nazionale italiana, diventato da poche gare allenatore dell’Asvel potrebbe ritrovarsi presto senza panchina. Dalla Francia insistono sulla volontà del club transalpino, di proprietà dell’ex stella NBA Tony Parker, di interrompere la collaborazione sportiva con il coach italiano.

Pozzecco, arrivato a fine ottobre, ha il contratto in scadenza nel 2025. Le trattative per la risoluzione però sarebbe ancora ben lontane dal trovare un accordo. In caso di fumata bianca, l’Asvel punterebbe su una soluzione interna: panchina affidata a Pierric Poupet, assistant coach dal 2022.