Petra Kvitova, dolce sorpresa per il 2024: diventerà mamma, l’annuncio social | FOTO

Era inserita nel tabellone degli Australian Open, ma probabilmente i piani di Petra Kvitova per la stagione tennistica 2024 dovranno cambiare. Il motivo è una lieta notizia: la tennista ceca diventerà mamma per la prima volta. L’annuncio è stato dato via social insieme a Jiri Vanek, a lungo suo coach, i due si sono sposati nel luglio 2023.

“Il primo giorno del 2024 voglio augurarvi buon anno e condividere con voi una notizia eccitante: io e Jiri accoglieremo un bambino nella nostra famiglia questa estate“, si legge nel messaggio social.