Paola Egonu vs Mazzanti, l’ex ct colpito in faccia: la reazione ed il labiale | VIDEO

Tra Paola Egonu e Davide Mazzanti sicuramente non scorre buon sangue: tra i due c’è stata una netta rottura nel tempo, durante la loro convivenza in Nazionale. Mazzanti, dopo una serie di insuccessi, ha lasciato la panchina della Nazionale italiana, ed è stato sostituito da Velasco.

Ieri c’è stato un incontro ‘ravvicinato’ tra Egonu e Mazzanti, che probabilmente non si vedono e non si sentono da parecchio tempo: i due si sono sfidati ieri in campo, da avversari.

La Vero Volley Milano, infatti, ha affrontato l’Itas Trento allenato da Mazzanti. Ed è stato in campo che Egonu si è presa il suo riscatto: la sua Milano ha infatti battuto la squadra avversaria.

Ma a diventare virale in tutto il mondo non è stato il successo della Vero Volley, ma un episodio avvenuto durante la partita.

La schiacciata in faccia a Mazzanti

L’episodio più cliccato e discusso della partita riguarda una schiacciata di Paola Egonu: la pallavolista ha superato il muro senza difficoltà e la palla, dopo un vano tentativo di ricezione di una avversaria, è schizzata in faccia a Mazzanti, a bordo campo.

Una bella botta quella presa dall’ex ct dell’Italia, che ha sorriso e ha subito alzato il pollice in su. Paola Egonu, invece, non ha sorriso affatto ed è tornata impassibile alla battuta. Una volta presa la palla, poi, ha alzato il pollice anche lei verso il suo ex allenatore, farfugliando qualcosa di incomprensibile.

Il video è diventato virale sui social e secondo molti Egonu non spende delle dolci parole verso Mazzanti.

não sabia que precisava de um vídeo da Egonu se vingando do mazzanti até ver um vídeo da Egonu se vingando do mazzanti pic.twitter.com/rDvr1NiHEf — Matteo⁷ (@sfvgg10mtbller) January 7, 2024

tem italiano dizendo que a egonu chamou o mazzanti de SEU PEDAÇO DE MERDA kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk morta pic.twitter.com/FCbK0peCuG — lua (@tmjlua) January 7, 2024