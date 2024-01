Pistorius lascia il carcere, ma non ha finito di scontare la sua pena: cosa succede ora

SportFair

Quest’oggi, venerdì 5 gennaio, Oscar Pistorius lascerà il carcere di Atteridgeville, a Pretoria (Sudafrica), dopo aver scontato quasi nove anni di pena per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, avvenuto il 14 febbraio del 2013.

Il Dipartimento penitenziario sudafricano non ha voluto rilasciare dettagli in merito alle modalità con le quali Pistorius lascerà il carcere, sostenendo che i detenuti “non vengono comunque mai fatti sfilare davanti al pubblico“.

Pistorius lascia il carcere: che succede ora?

L’ex velocista paralimpico rimarrà in regime di libertà vigilata fino al 2029, probabilmente presso la villa di uno zio a Pretoria presso la quale era già stato ai domiciliari tra il 2015 e il 2016. Nei giorni scorsi, l’area intorno alla villa era stata transennata e, secondo i media sudafricani, questo farebbe pensare a un ritorno di Pistorius presso l’abitazione. La famiglia Steenkamp non si è opposta alla libertà vigilata dell’ex atleta, seppur abbia sottolineato che il ravvedimento completo per quanto accaduto non sia ancora avvenuto.

Gli obblighi di Pistorius e il rischio di ritorno in carcere

In regime di libertà vigilata, Oscar Pistorius dovrà sottostare a una serie di obblighi legati agli orari in cui potrà lasciare l’abitazione, alla partecipazione a programmi per la gestione della rabbia, a incontri di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Dovrà svolgere servizi sociali e partecipare a incontri regolari con funzionari che si occupano dei soggetti in libertà vigilata. Non potrà consumare alcolici.

Potrà ricevere visite a domicilio, anche senza preavviso, delle autorità che ne verificheranno il comportamento. Nel caso in cui dovesse violare una di queste prescrizioni, dovrà tornare in carcere. Non potrà, inoltre, rilasciare interviste fino al termine della pena.