Cambio ai vertici FIA: annunciato il nuovo direttore sportivo

Cambio al vertice della FIA, la Federazione che gestisce le regole della Formula 1. L’organo ha annunciato oggi la nuova nomina del direttore sportivo.

“La Fédération Internationale de l’Automobile ha confermato oggi la nomina di Tim Malyon a Direttore Sportivo all’interno del Dipartimento Monoposto“, si legge nella nota pubblicata dalla FIA.

Nel suo ruolo, Malyon supervisionerà tutte le questioni sportive, inclusa la direzione di gara e il Remote Operations Center (ROC) di Ginevra, e riferirà a Nikolas Tombazis, il direttore delle monoposto della FIA.

Malyon ha una carriera illustre nel motorsport. In precedenza ha lavorato per la Red Bull Racing per 12 anni, essendosi unito al team quando era conosciuto come Jaguar Racing. Ha lavorato in vari ruoli di ingegnere di gara e ha contribuito ai quattro campionati Costruttori e Piloti della Red Bull nel periodo 2010-2013.

Chi è Malyon

Nel 2015 è passato alla Sauber Motorsport come responsabile dell’ingegneria di pista prima di unirsi alla BMW Motorsport come ingegnere capo per il programma DTM a metà del 2016. Dopo due anni di successi nel DTM, che includevano una vittoria in campionato, ha assunto il ruolo di leader del dipartimento di ingegneria di pista e di ingegnere capo per il team di Formula E della BMW.

È entrato a far parte della FIA nel 2019 come capo della ricerca e successivamente è stato nominato direttore della sicurezza nel 2021. È stato anche parte integrante della creazione del ROC e ha svolto le funzioni operative di capo progetto ROC da maggio 2022.

Malyon è canadese è nato e ha vissuto prevalentemente nel Regno Unito. Ha conseguito un master in Meccatronica presso l’Università di Leeds (Regno Unito).

Le dichiarazioni

Nel confermare la nomina di Malyon al ruolo di Direttore Sportivo, Nikolas Tombazis, Direttore Monoposto della FIA , ha dichiarato: “Sono entusiasta di dare il benvenuto a Tim nel ruolo di Direttore Sportivo Monoposto. Tim ha una vasta esperienza e competenza nel motorsport ai massimi livelli. Giocherà un ruolo importante mentre continuiamo a portare rigore nelle nostre pratiche e procedure sportive e normative, e guiderà l’innovazione che abbiamo apportato alle nostre operazioni di controllo della gara.

“Tim ha avuto un ruolo fondamentale nel creare una forte sinergia tra Race Control e ROC con l’introduzione di nuove tecnologie tra cui l’intelligenza artificiale e sistemi di analisi ed elaborazione dei dati all’avanguardia. Continuerà a supervisionare i progressi in quell’area e ad assumere la guida dell’evoluzione dei regolamenti sportivi della FIA”.

Malyon ha dichiarato: “Sono felice di assumere il ruolo di Direttore Sportivo. Abbiamo già apportato cambiamenti significativi alle nostre operazioni di direzione di gara con il supporto del ROC e non vedo l’ora di portarli al livello successivo. Siamo inoltre impegnati in un’ampia revisione normativa delle questioni sportive e non vedo l’ora di dedicare maggiore attenzione a tali sforzi in futuro”.

Sotto la direzione di Malyon, Niels Wittich continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore di Gara.

Steve Nielsen e Tim Goss via

La FIA conferma anche l’addio del Direttore Sportivo Steve Nielsen, che lascerà la Federazione a fine gennaio 2024.

Entrato a far parte del Dipartimento Monoposto della FIA durante una fase cruciale di ristrutturazione, Steve è stato parte integrante dei significativi aggiornamenti alle procedure di controllo della gara.

Nikolas Tombazis ha dichiarato: “Steve è stato una risorsa fantastica per il reparto monoposto nel corso della stagione di Formula 1 2023 ed è stato parte di un anno cruciale di sviluppo e passi avanti positivi nelle nostre attività. Naturalmente c’è ancora molto da fare e nei prossimi anni costruiremo su queste solide basi. Auguriamo a Steve il meglio per la sua prossima sfida”.

Steve Nielsen ha dichiarato: “Vorrei ringraziare la FIA per l’opportunità di lavorare sul lato regolamentare di questo sport, che è stata un’esperienza fantastica per me nell’ultimo anno. Il team FIA che lavora in Formula 1 è un gruppo di persone estremamente appassionate e dedite che lavorano incredibilmente duramente per ottenere i migliori risultati per questo sport, e sono sicuro che il lavoro positivo che abbiamo già svolto insieme continuerà in futuro”.

La FIA conferma inoltre che Tim Goss lascerà il suo incarico di Direttore Tecnico per assumere un incarico al di fuori della federazione. “Siamo delusi di perdere una persona del calibro di Tim dall’organizzazione. Tim ha svolto un ruolo importante nel reparto tecnico e ha sempre operato ai massimi livelli. Comprendiamo che la sua carriera sta prendendo una nuova direzione e sosteniamo e rispettiamo il suo desiderio di perseguire un altro percorso e gli auguriamo buona fortuna per i suoi impegni futuri”, ha affermato Tombazis .

Tim Goss ha dichiarato: “È stato un onore lavorare come Direttore Tecnico della FIA e contribuire a plasmare il futuro di questo sport. Sono immenso orgoglio e soddisfazione dai numerosi risultati ottenuti dal Dipartimento Tecnico durante il mio periodo alla FIA. Il dipartimento vanta una serie di persone di grande talento e credo che l’organizzazione abbia una solida base in termini di competenze tecniche per i compiti che ci attendono, in particolare l’introduzione delle norme del 2026. Lascio con bei ricordi del mio tempo con la FIA.