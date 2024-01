Nasce l’NBA della pallavolo, ricchi stipendi e premi in denaro: il volley sempre più seguito negli USA

SportFair

Mercoledì sera è stata lanciata una nuova lega di pallavolo professionistica, sfruttando la crescita dilagante degli sport femminili negli Stati Uniti, con la pallavolo che è il terzo sport più visto in tv a livello universitario negli USA.

Il successo è così grande che da novembre si sta preparando la prima lega professionistica di pallavolo femminile in America. La Pro Volleyball Federation scenderà in campo con sette squadre che si sfideranno l’una contro l’altra in una stagione regolare di quattro mesi, seguita da un playoff a quattro squadre per incoronare il campione della stagione.

Il PVF non sarà l’unico nuovo campionato di pallavolo professionistico lanciato quest’anno. A novembre debutterà la League One Volleyball (LOVB). Si tratta della prima lega di pallavolo professionistica negli Stati Uniti che offre ai suoi giocatori “un vero salario dignitoso”. Un giocatore avrà, nel primo anno, uno stipendio base simile a quello dei giocatori NBA. Più di 60.000 dollari all’anno (55.115 euro) è ciò che riceverebbe il giocatore con il compenso più basso A questi dobbiamo aggiungere un pagamento aggiuntivo per i risultati ottenuti e il progresso della stagione.

I giocatori vengono selezionati, in parte, da un draft in stile NBA.

La competizione

La competizione si giocherà secondo il modello di due gare di andata e due di ritorno, quindi ciascuna squadra giocherà un totale di 24 partite sia in casa che in trasferta. La stagione culminerà a maggio con un fine settimana in cui quattro squadre si affronteranno in due semifinali prima della finale.

La squadra che vincerà il titolo intascherà un milione di dollari.

Il futuro previsto per il progetto è tale che grandi atleti professionisti e altre celebrità saranno sponsor delle squadre, come la tre volte medaglia olimpica di beach volley Kerri Walsh, le star dello sport Cecile Reynaud, Laurie Corbelli e Jenna Rosenthal e l’artista Jason Derulo.