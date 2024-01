Nuova classifica ATP: Sinner vola, anche Djokovic deve guardarsi le spalle

SportFair

È il lunedì più bello di sempre per gli appassionati di tennis italiani. Nel giorno in cui solitamente viene aggiornata la classifica ATP, c’era grande attesa per scoprire i cambiamenti nel ranking maschile dopo il successo di Jannik Sinner agli Australian Open. Il tennista italiano ha iniziato il torneo da 4° in classifica e oggi la sua posizione non è cambiata.

Ma c’è un’importante novità. Grazie alla vittoria dello Slam australiano Sinner ha guadagnato ben 2000 punti complessivi accorciando sulla top 3: il talento di San Candido dista 455 punti da Medvedev, 945 da Alcaraz e 1545 da quel Novak Djokovic che ha battuto in semifinale e in 4 degli ultimi 5 incontri disputati (doppio compreso). Anche Nole inizia a guardarsi le spalle.

Nuova classifica ATP

Novak Djokovic 9855 Carlos Alcaraz 9255 Daniil Medvedev 8765 Jannik Sinner 8310 Andrey Rublev 5050 Alexander Zverev 5030 Holger Rune 3685 Hubert Hurkacz 3540 Taylor Fritz 3195 Stefanos Tsitsipas 3025

Gli altri italiani in top 100

26) Lorenzo Musetti 1480

38) Matteo Arnaldi 1111

46) Lorenzo Sonego 1010

76) Flavio Cobolli 738