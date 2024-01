Nuoto, la piscina Scandone diventa il primo Centro Federale del Sud Italia

SportFair

E’ andata in scena la presentazione dell’accordo tra il Comune di Napoli e la Fin per la gestione condivisa delle piscine della città e le ultime importanti indicazioni sono arrivate da Paolo Barelli: “la piscina Scandone è un impianto prestigioso, credo il più importante del Centro-Sud Italia, è una struttura storica. Napoli e la Campania hanno dato campioni in tutte le discipline e con questo partenariato la Scandone sarà un Centro federale di alto livello in cooperazione con l’amministrazione”, sono le dichiarazioni del presidente della Federazione italiana nuoto (Fin).

“La sinergia con le istituzioni è fondamentale abbiamo lavorato circa un decennio con le amministrazioni che si sono alternate per arrivare a una soluzione di compartecipazione gestionale. Siamo soddisfatti e riteniamo che l’amministrazione sia stata molto lungimirante, così come la Federazione, perché per gestire una struttura del genere si ha bisogno di sinergia”, ha aggiunto.

Infine Barelli ha sottolineato che “sarà un luogo caratteristico delle nostre discipline, un luogo di grande aggregazione sociale a favore dei cittadini perché nuotare dà benessere e per chi ha i numeri e la volontà c’è la possibilità di diventare dei campioni italiani e internazionali”.