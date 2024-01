NL 50 Plus di Nuvolari Lenard: l’essenza del superyacht perfetto in 52 metri | FOTO

SportFair

Lo studio italiano Nuvolari Lenard conosce alla perfezione il mondo dei superyacht. Negli ultimi 30 anni, Carlo Nuvolari e Dan Lenard hanno contribuito alla creazione di centinaia di capolavori nautici, tra cui alcuni degli yacht più grandi e iconici del mondo.

A questa incredibile esperienza di progettazione si aggiungono altri fattori: in particolare, la capacità di lavorare insieme ai clienti e di interpretare le loro esigenze nella progettazione dello yacht dei loro sogni, e la comprensione delle modalità di lavoro dei cantieri navali e

dell’importanza dei tempi di consegna per garantire la migliore esperienza al cliente, dal concept dello yacht alla crociera.

Il team di Nuvolari Lenard ha combinato questi tre elementi nei suoi nuovi yacht sviluppati in collaborazione con il rinomato cantiere Mengi Yay e con il broker partner Camper & Nicholsons. Il primo esemplare è il 52 metri NL 50 Plus, uno yacht sorprendente, organicamente sinuoso, che con i suoi 499GT si colloca appena al di sotto del limite normativo dei 500GT, offrendo al contempo servizi di alto livello, spazi di coperta eccezionali, interni personalizzabili e tempi di costruzione ridotti. L’NL 50 Plus è l’apice di un design senza tempo

abbinato a tempi di consegna precisi.

“La nostra esperienza e la partnership con Mengi Yay e Camper & Nicholsons si riveleranno estremamente vantaggiose“, afferma l’ingegnere navale Carlo Nuvolari, co-fondatore dello studio Nuvolari Lenard. “Abbiamo già completato l’ingegnerizzazione di tutti i Nuvolari Lenard Plus Capsule e attualmente è in corso la costruzione di un NL 50 Plus; non si tratta quindi semplicemente di un progetto, ma la sua realizzazione è già in corso. Lavorare con C&N significa anche beneficiare della loro vasta esperienza per semplificare notevolmente la comunicazione, il coordinamento e il controllo dei progetti“.

Un design senza tempo

Con uno scafo estremamente efficiente, progettato dallo studio olandese Van Oossanen, che si è occupato anche del design strutturale, l’NL 50 Plus parte da una piattaforma solida che garantirà un basso consumo di carburante e una ridotta rumorosità a bordo. A tale scopo, Nuvolari Lenard ha ideato un profilo sofisticato, ricco di caratteristiche essenziali ed eleganti, frutto di tre decenni di esperienza nell’interpretare le esigenze degli armatori e nel comprendere come utilizzano i loro yacht.

“Molti elementi del design, sia degli interni che degli esterni, traggono ispirazione dalle nostre esperienze e dagli yacht già consegnati“, dichiara Dan Lenard, designer e co-fondatore di Nuvolari Lenard. “Il flusso interno, con la separazione tra equipaggio e ospiti, rappresenta un punto fermo in tutti i nostri progetti ed è il fondamento su cui si basa tutto il resto. Il fatto di aver trascorso personalmente del tempo a bordo degli yacht e di essere entrati in contatto con così tanti armatori e famiglie appassionati del mare, ci pone in una posizione impagabile per anticipare e soddisfare le aspettative degli armatori“.

Non si tratta solo di competenza nell’ambito del design: si percepisce un innato senso estetico, che si evidenzia nel profilo unico e nell’interazione armoniosa degli elementi dello scafo e della sovrastruttura, nelle linee stilistiche e nell’ampio utilizzo del vetro. “Non esistono angoli visivi “sbagliati“, spiega Nuvolari. “Il segreto risiede nelle proporzioni. L’impatto visivo dello yacht visto da poppa è estremamente accattivante e conferisce una percezione di maggiore grandezza. La prua, invece, ha una linea classica e non perde il suo valore intrinseco poiché evita eccessi stravaganti, a differenza di alcune prue bizzarre che si possono osservare in altri casi“.

L’area di poppa rappresenta un’esperienza unica: un ampio beach club e una terrazza sul mare con piscina integrata customizzabile e piattaforme abbattibili che estendono l’area sull’acqua. Le sorprendenti zone di coperta continuano a stupire: la lounge di prua funge da cinema all’aperto, mentre nella parte superiore, l’NL 50 Plus vanta uno dei più grandi prendisole nella sua categoria, completo di piscina termale riscaldata su misura e focolare. Tutte le aree del ponte sono state concepite seguendo lo stile di vita mediterraneo, ispirandosi in egual misura al top del design e agli esclusivi beach club della costa.

“Il sundeck offre spazio sufficiente per ospitare comodamente un gran numero di ospiti; il comfort è garantito anche dalla privacy offerta da una scala equipaggio separata che collega direttamente alla zona di servizio“, spiega Nuvolari.

Si tratta di un superyacht davvero entusiasmante, che include spazio sufficiente per un tender di 7 metri, un tender per l’equipaggio e una vasta gamma di water toys. Un elemento distintivo è la spiaggia di poppa, il cui utilizzo non è limitato ai momenti in rada. “La continuità degli spazi, in particolare dal beach club fino al ponte principale, è unica”, spiega Nuvolari, “e ci siamo assicurati che l’intera area fosse fruibile da armatori e ospiti anche durante la navigazione“.

Internamente, le particolarità sono numerose. Oltre alle quattro cabine VIP sul ponte inferiore, tutte di ampie dimensioni, c’è una suite armatoriale di 50 metri quadri a prua sul ponte principale, che incorpora una terrazza scorrevole modulabile. Questo permette non

solo di configurarla secondo i desideri, ma anche di aprirla e chiuderla senza richiedere l’assistenza dell’equipaggio.

“La terrazza scorrevole offre diverse modalità: quando è chiusa, lascia uno spazio all’aperto al quale si accede tramite la porta finestra“, spiega Nuvolari. “È perfetta per respirare aria fresca o per godersi la vista del mare e dell’ambiente circostante, sia di giorno che di notte. Quando si fa scorrere il balcone verso l’esterno, il parapetto si posiziona automaticamente, consentendo di usufruirne in totale privacy“.

L’attenzione ai dettagli rimane un elemento fondamentale, mentre l’intero design interno rappresenta una tela altamente personalizzabile su cui gli armatori possono apporre i loro tocchi distintivi, guidati dalla competenza del team di Nuvolari Lenard.

“La creazione di uno yacht non è mai un processo semplice, ma diventa più agevole quando ciò che proponiamo soddisfa il gusto estetico”, spiega Nuvolari. “Abbiamo diversificato gli stili degli interni offrendo varie opzioni per il décor“, continua, “e abbiamo anche anticipato molte delle scelte possibili per gli interni e il ponte. Tuttavia, quando i potenziali armatori avranno modo di esplorare il layout che abbiamo creato, credo che la maggior parte di loro scoprirà che corrisponde esattamente alle loro preferenze e alle loro esigenze. La libertà di apportare modifiche è sempre presente“, aggiunge, “naturalmente, è strettamente correlata alla tempistica delle richieste: prima vengono fatte rispetto ai tempi di

costruzione, migliori sono le opzioni disponibili“.

Consegna Tempestiva

L’NL 50 Plus, come tutti i modelli NL, è stato progettato per consentire una costruzione rapida, garantendo una consegna più veloce rispetto a yacht simili, pur mantenendo tutti i vantaggi di una costruzione su misura. Questo rappresenta un altro elemento distintivo dell’etica Nuvolari Lenard, che distingue ulteriormente il concetto di NL 50 Plus rispetto alla concorrenza. “L’aspettativa primaria dell’armatore è quella di ricevere lo yacht in tempi ragionevoli e attraverso un processo coinvolgente, privo di stress”, dichiara Nuvolari. “Per questo motivo, abbiamo preso l’iniziativa di progettare tutto nei minimi dettagli, collaborando con Mengi Yay, un cantiere con solide tradizioni familiari che sta attualmente costruendo in modo magistrale

gli yacht S1 e S2, altri due yacht da 500GT disegnati da Nuvolari Lenard“.

Grazie all’utilizzo di moduli pre-ingegnerizzati e alla progettazione olistica dell’NL 50 Plus, caratterizzata da un incredibile livello di dettaglio, gli armatori possono rilassarsi e godersi il processo di progettazione e costruzione, in attesa della consegna del loro superyacht su misura. Con i suoi 52 metri di lunghezza, l’NL 50 Plus offre spazi eleganti che non risultano mai affollati, mentre le ampie superfici vetrate garantiscono una sensazione di perfetta continuità

tra gli spazi interni e il paesaggio esterno. Si tratta di una proposta perfettamente bilanciata, unita a metodi di costruzione impeccabili.

“Tutto il design è guidato da noi, sia come progettisti che come fruitori“, sottolinea Nuvolari. “Indipendentemente dal luogo e dal modo in cui trascorrete il vostro tempo a bordo, che sia per la colazione o un party notturno, lo yacht deve assicurarvi comfort e piacere in ogni circostanza. Per noi, il buon design è di fondamentale importanza, rappresentando l’armonia tra forma e funzione, ossia qualcosa che non solo è esteticamente piacevole, ma è anche funzionale in ogni suo dettaglio. Ecco cosa incarna l’NL 50 Plus”.