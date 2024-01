Niente finale da favola per il 16enne Littler: Luke Humphries è il campione dei Mondiali di freccette

SportFair

Milioni di persone in tutto il mondo si sono sintonizzate ieri sera per vedere se il sedicenne esordiente Luke Littler sarebbe riuscito a raggiungere le porte del paradiso delle freccette. Alla fine, però, non c’è stato il finale da favola per il giovane, che ha ceduto al suo rivale nella finalissima.

Una sfida tra Luke, al termine della quale è stato Humphries ad alzare al cielo il trofeo: il 28enne ha fatto una prestazione solida e a regola d’arte nella sua vittoria per 7-4 che dimostra perché merita di indossare l’etichetta di numero 1 al mondo. Littler può uscire comunque da questo torneo a testa alta, dopo aver eliminato gli ex campioni del mondo Raymond van Barneveld e Rob Cross. Il 16enne ha davanti a sè una lunga carriera: Littler avrà molte occasioni per riscattarsi da questa sconfitta e tutto il mondo è certo che ben presto alzerà al cielo la coppa iridata.