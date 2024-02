Grasso a chi? Neymar furioso: il calciatore mostra il dito medio agli haters | VIDEO

SportFair

Lo scorso fine settimana, Neymar è stato ricoperto di critiche per il suo aspetto fisico, dopo essere stato fotografato alla festa di compleanno di Romario. Il calciatore 31enne è stato criticato dai fan perchè in sovrappeso.

Ricordiamo che Neymar è fermo dallo scorso 17 ottobre, giorno in cui si infortunò mentre giocava con la sua attuale squadra in Arabia Saudita, l’Al-Hilal Saudi FC: il brasiliano ha rimediato una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco della gamba sinistra.

Sui social network sono state pubblicate numerose fotografie, alcune finte, che mostravano l’attaccante particolarmente ingrassato. Qualcosa che lo stesso Neymar ha negato, lanciando un messaggio forte a coloro che lo hanno criticato.

La risposta di Neymar

” “Allenamento di oggi terminato. Buono. Sovrappeso ok, ma grasso? Non credo proprio”, ha affermato Neymar in una Storia Instagram. Il calciatore, poi, mostra il dito medio e afferma “succhiatelo haters”.