NBA, folle Warriors-Lakers: LeBron e Curry danno spettacolo, 145-144 dopo 2 OT

Se siete stati fortunati o abbastanza temerari da restare svegli, potrete dire di aver visto un match storico. Golden State Warriors e Los Angeles Lakers hanno giocato una gara spettacolare, chiusa 144-145 dopo due tempi supplementari. Uno spettacolo unico per gli amanti della pallacanestro.

LeBron James vs Steph Curry: statistiche folli

Sfida nella sfida quella fra le superstar più iconiche delle due franchigie. Curry ha pareggiato la partita nei regolamentari con una tripla, poi ha portato avanti i suoi nel primo supplementare, prima che LeBron allungasse la gara al secondo OT con due liberi. Per il playmaker di Golden State 46 punti e 7 assist. Per il ‘Re’ in maglia giallo-viola 36 punti, 20 rimbalzi e 12 assist in 48 minuti in campo, Cifre irreali a 39 anni. Alla fine, per un punticino, l’hanno sputata i Lakers.

“Questa partita è qualcosa che non dimenticherò mai e che potrò guardare con i miei nipoti per dire che ho giocato contro uno dei migliori giocatori della storia del basket“, ha dichiarato LeBron James al termine della partita complimentandosi con Curry.