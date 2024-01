NBA, le rivelazioni intime della moglie di Steph Curry: “quando mi chiede foto sexy…” | VIDEO

SportFair

Steph Curry e gli Warriors non stanno passando un momento facile. Solo pochi giorni fa il giocatore degli Warriors ha chiuso la sua prima partita al Chase Center senza segnare neanche una tripla, in un match con finale amaro per i padroni di casa, fischiati dal loro pubblico.

Mentre Curry vive un momento complicato della sua stagione e della sua carriera, la moglie Ayesha cerca di strappare un sorriso a lui e ai suoi fan, rivelando un dettaglio intimo della coppia.

Durante un programma televisivo, The Real, Ayesha Curry ha parlato della passione di Steph per i…piedi: “ama davvero i miei piedi. Quando mi chiede di madargli foto sexy, ecco quello che ottiene: delle foto dei miei piedi nudi. Non so se è felice di questo“.

Stephen Curry tries hard to protect his reputation and Ayesha Curry leaks that he loves feet.. wow pic.twitter.com/RY1qD8syyG — ‏ً (@FeelLikeCurry) January 9, 2024