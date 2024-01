MotoGP, Marquez in Gresini! Arriva la dura critica: “non è stato leale”

SportFair

Si è tenuta ieri la presentazione del team Gresini con i fratelli Marquez pronti per una nuova appassionante stagione. L’uomo più atteso era Marc Marquez, sorridente e felice con i suoi nuovi colori.

Mentre il campione di Cervera è motivato a far bene sin da subito, c’è chi non ha risparmiato critiche allo spagnolo. Stiamo parlando di Sito Pons, due volte campione della 250cc, che non ha apprezzato la scelta di Marquez.

La dura critica di Sito Pons

“Posso capire quello che ha fatto Marquez. Forse Marc ha fatto bene a rompere con HRC perché era chiaro che le cose non andavano. Ma il mio carattere mi impedisce di pensare che vada fatto. Per me la lealtà è fondamentale . Marc è stato a lungo alla Honda e con loro ha vinto molto. E ora ha deciso di andarsene perché la moto non va bene. Ma mi dispiace dire che non si può dare tutta la colpa all’altra parte, quando sei anche responsabile. Perché è evidente che se non corri non hai la possibilità di vincere e i tuoi rivali gareggiano e crescono e migliorano costantemente. Se sei a letto perché sei infortunato, questo condiziona l’intero progetto“, ha dichiarato al podcast The Race MotoGP .

“Se n’è andato perché non aveva la moto migliore e ora correrà con una Ducati. Lotterà con altri sette piloti che guidano quella stessa moto. Dal mio punto di vista l’unica cosa interessante adesso è vedere se Marquez riuscirà a vincere con questa Ducati in un team privato. Anche se sono sicuro al 100% che vincerà delle gare. Ovviamente Marquez vincerà delle gare perché lì non ci sono molte differenze tra la moto ufficiale e quella dell’anno precedente“, ha aggiunto. “Penso che Marquez vada sempre al limite. E molte volte non è necessario andare al limite. Ma anche così, Márquez è riuscito a vincere tanti campionati. È uno dei migliori piloti della storia, ma ora dice addio alla Honda dopo essere stato costantemente infortunato per diversi anni. E la verità è che la Honda non era poi così lontana nelle ultime gare della scorsa stagione. Ma, d’altra parte, capisco la posizione del pilota. Vuole battere a tutti i costi e crede che con questa moto non potrà vincere. Ed è vero che farà un grande sforzo economico, perché guadagnerà meno alla Gresini. Ma pensa che ne vale la pena, perché per lui è più importante vincere che guadagnare di più. E lui sta rinunciando ai soldi, è così. Da una parte c’è l’aspetto lealtà e dall’altra la parte sportiva Forse avrà l’opportunità di diventare nuovamente campione, ma questo resta da vedere“, continua Sito Pons.