Luca Marini, prime parole da pilota Honda: “Marquez? Uno shock! Vi svelo i miei obiettivi”

Luca Marini può finalmente parlare da pilota Honda. Il giovane italiano, fratello minore di Valentino Rossi, ha deciso di sposare un nuovo progetto e lasciare il Team Mooney VR46 per guidare una Honda.

Marini ha infatti preso il posto di Marc Marquez, che, invece, stanco delle difficoltà riscontrate con la squadra giapponese, ha deciso di iniziare una nuova avventura col Team Gresini, in sella ad una Ducati.

Le prime parole di Luca Marini da pilota Honda

Marini, che ai test di Valencia ha guidato una Honda, non ha potuto parlare delle sue sensazioni in moto, ma adesso, iniziato il 2024 e divenuto ufficialmente un pilota del team Repsol, ha potuto finalmente dire la sua.

Il primo commento è sulla decisione di Marc Marquez: “è stato uno shock dopo che Marc ha annunciato il suo passaggio in Ducati Gresini. Quindi, io e il mio gruppo, il mio manager, abbiamo cercato di trovare un modo per affrontare questo nuovo progetto e migliorare insieme e cercare di costruire una moto migliore, più performante, per tornare a vincere gare e titoli mondiali. Questo è il nostro obiettivo”.

“Voglio iniziare il 2024 con la mente aperta, dobbiamo capire la nostra velocità, il nostro potenziale dopo il primo test ufficiale e dobbiamo trovare il nostro equilibrio, trovare un modo per battere i nostri avversari diretti che sono i miei compagni di squadra, questo è il primo obiettivo da parte mia, certo, ma voglio anche guardare avanti e cercare di trovare un modo per ottenere un podio con questa moto o una vittoria. So che forse sarà difficile, ma dobbiamo guardare avanti”, ha aggiunto.

“Honda? E’ la migliore della storia. I numeri e le statistiche parlano da soli, e ora è un momento molto particolare, ma credo che abbiamo la forza di tornare molto, molto presto. Cercherò di dare tutto il mio feedback, la mia energia a questo progetto e sono sicuro che se troveremo la direzione giusta avremo la forza di rimanere ai vertici per molti anni”, ha concluso.