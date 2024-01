MotoGP, Ezpeleta dalla parte di Ducati: “con Honda e Yamaha nessuno ha mai avuto niente da dire”

SportFair

La stagione 2024 di MotoGP si avvicina sempre più. A marzo i piloti torneranno in sella alle loro moto per le prime gare del nuovo Motomondiale e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire chi riuscirà ad andare forte in pista.

In attesa della nuova stagione, Melo Ezpeleta, ad di Dorna, ha parlato a La Repubblica, prendendo le difese di Ducati, attaccata da appassionati e avversari per avere troppe moto in pista.

Sono 8, su 22, le moto in griglia del team di Borgo Panigale.

Ezpeleta difende la Ducati

“Troppe otto Ducati? Ci sono stati campionati con otto Honda oppure altrettante Yamaha in pista e nessuno ha mai avuto niente da dire. Ora dobbiamo aiutare le giapponesi, così come abbiamo aiutato Aprilia e Ktm. Il nostro obiettivo non è guardare a chi vince, ma fare in modo che il vero vincitore sia il Motomondiale” ha dichiarato Ezpeleta.

“Tutto quello che Ducati ha fatto è sempre stato dentro il regolamento. Sono riusciti a trovare delle soluzioni geniali. Ma lo hanno fatto anche grazie alle concessioni date a suo tempo da Honda e Yamaha, quando le altre marche erano in difficoltà. La pandemia ha ribaltato le cose, colpendo in maniera diversa l’Europa dal Giappone. Lì hanno davvero avuto un blocco totale. Oggi in Ducati sono i più forti: non devono dimenticare che è successo grazie anche alla generosità dei giapponesi”, ha concluso.