Ciclismo sotto shock, morto Patrick Mentil in un grave incidente stradale

Il mondo del ciclismo apprende in stato di shock la notizia della morte di Patrick Mentil, giovane ex ciclista di 22 anni che in carriera aveva vestito la casacca della Work Service al Giro d’Italia 2021, stessa squadra del compianto Davide Rebellin. Il ragazzo, originario di Feltre (Belluno), ma residente a Castelcucco (Treviso), è rimasto vittima di un grave incidente stradale.

Patrick Mentil: le cause della morte

Nella serata di ieri, givoedì 4 gennaio, lungo la strada regionale Feltrina ad Onigo, frazione del comune di Pederobba in provincia di Treviso, è avvenuto un violento incidente, si presume ad alta velocità, fra un’Audi A3 e una Land Rover Discovery. Secondo i primi rilievi dei carabinieri, come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, all’origine dell’incidente potrebbe esserci stato un tentativo di sorpasso azzardato da parte dell’Audi A3, la macchina sulla quale viaggiava Patrick Mentil.

Altre tre persone sono rimaste ferite, due di esse sono state trasportate in eliambulanza in condizioni critiche all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Il terzo ferito, meno grave, è stato ricoverato a Montebelluna.