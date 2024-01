Mondo dello spettacolo a lutto: è morta Sandra Milo

SportFair

L’Italia dello spettacolo a lutto: è arrivata poco fa la triste notizia della morte di Sandra Milo. Attrice, conduttrice tv e cantante, Sandra Milo è morta a 90 anni.

Attrice prediletta da Federico Fellini, Sandra Milo si è spenta nella sua abitazione di Roma, circondata dalla famiglia, che ha diffuso la notizia della sua scomparsa.

“Sandra è stata un’amica sincera e una compagna di viaggio preziosa. La ringrazio per avermi insegnato che qualsiasi momento negativo, perfino il più doloroso, poteva essere affrontato con sorriso e altruismo. Per il gruppo di lavoro di ‘Io e te’ e ‘Io e te di notte’ è stata fonte inesauribile di entusiasmo e idee, una fan degli altri, una donna sempre pronta a mettersi in gioco con umiltà e spirito di squadra. Sono contento che abbia ricevuto nel 2021 il premio che meritava, quel David di Donatello alla carriera che l’ha consacrata per ciò che era: una grande artista. La puntata di oggi di BellaMa’ sarà interamente dedicata a lei, con la riproposizione della sua ultima conduzione tv, avvenuta da noi lo scorso anno”, così Pierluigi Diaco, collega e amico personale di Sandra Milo.