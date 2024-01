Mondiali di nuoto: non ci saranno atleti russi, la decisione che spiazza

SportFair

Il conto alla rovescia è iniziato! Manca sempre meno all’inizio dei Mondiali di nuoto 2024, in programma dal 2 al 18 febbraio a Doha. 2600 nuotatori provenienti da tutto il mondo si sfideranno in un’edizione insolita della rassegna iridata, organizzata nell’anno olimpico.

A spiazzare è la decisione degli atleti russi: non ci sarà infatti nessun nuotatore proveniente dalla Russia. Gli atleti hanno rifiutato la possibilità di gareggiare come atleti neutrali.

Nel settembre 2023, World Aquatics ha deciso di riammettere i nuotatori russi e bielorussi, che erano stati precedentemente esclusi a causa dell’invasione militare russa dell’Ucraina, come neutrali a determinate condizioni come non sostenere la Russia nella guerra, astenersi da inni e bandiere e rispettare le norme antidoping.

La World Aquatics Global Integrity Unit ha approvato un elenco di atleti e personale di supporto che potrebbero competere come neutrali e tra questi figura un solo russo, Ivan Girev, che però non si è iscritto.

Una volta chiuse le iscrizioni, sono presenti solo cinque atleti come neutrali, tutti bielorussi, di cui World Aquatics non ha ancora fornito i nomi.

Una situazione insolita, probabilmente in segno di protesta, che potrebbe anche ripetersi alle Olimpiadi di Parigi.