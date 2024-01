Mondiali di nuoto: svelati i convocati per Doha 2024

SportFair

Il direttore tecnico della nazionale di nuoto Cesare Butini, facendo seguito ai risultati dei campionati assoluti di fine novembre e alle valutazioni tecniche funzionali alla composizione della migliore rappresentativa, comunica l’elenco degli atleti convocati per i XXI campionati mondiali in vasca lunga, che si disputeranno a Doha, in Qatar, presso l’Aspire Dome dall’11 al 18 febbraio. Batterie dalle 8.30 (ora in Italia), semifinali e finali pomeridiane dalle 18.00 (ora in Italia).La squadra azzurra è composta da 34 atleti (20 uomini e 14 donne).

“Nel comporre la rappresentativa abbiamo rispettato quanto era indicato nei criteri di selezione coniugando le esigenze di squadra con quelle individuali in un ottica olimpica – dichiara Butini, alla guida della nazionale dal settembre 2012 – Abbiamo formato anche questa volta una squadra che abbina esperienza a novità; ci sono 9 atleti, tra maschi e femmine, che sono alla loro prima esperienza iridata. Sono state operate alcune scelte discrezionali che tendono a favorire la crescita di atleti giovani; tredici tra atlete e atleti sono nati dopo il 2001 (8 su 14 tra le ragazze e 5 su 20 tra i ragazzi). Abbiamo cercato di favorire la migliore composizione delle staffette per provare a ottenere il pass olimpico in tutte le sette in programma a Parigi 2024 – continua Butini – Ricordo che le prime 16 nazioni nel ranking – tra mondiali di Fukuoka 2023 e Doha 2024 – avranno titolo per partecipare ai Giochi Olimpici (la 4×100 stile libero maschile è già qualificata grazie all’argento conquistato ai mondiali di Fukuoka, ndr). Non ci saranno Thomas Ceccon e Margherita Panziera che per esigenze diverse abbiamo preferito preservare per il resto della stagione. La scelta per Thomas è stata condizionata anche dall’infortunio al dito della mano nella seconda metà dello scorso dicembre, che ha costretto l’atleta a rallentare la preparazione; abbiamo quindi ritenuto opportuno, condividendo la scelta con l’atleta, il tecnico e le società, sia civile sia militare, di dedicarci con maggiore attenzione al suo completo recupero fisico e mantenere la determinazione necessaria per il prosieguo della stagione. Avremmo voluto con noi anche Margherita (una indisposizione l’aveva costretta a rinunciare agli assoluti di novembre, ndr), ma abbiamo condiviso con atleta e società la scelta di puntare sul campionato Italiano di marzo che varrà, insieme ai Mondiali di Doha, come selezione olimpica. Quello di Doha sarà un campionato mondiale particolare. inserito in una data improbabile e in una stagione densa di appuntamenti. A noi sarà comunque utile per maturare ulteriore esperienza e arrivare pronti all’evento principale della stagione: le Olimpiadi di Parigi“.

I convocati

UOMINI (20)

Federico Burdisso (Esercito / Aurelia Nuoto)

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro / Imolanuoto)

Matteo Ciampi (Esercito / Livorno Aquatics)

Paolo Conte Bonin (Fiamme Oro / Team Veneto)

Luca De Tullio (Fiamme Oro / CC Aniene)

Marco De Tullio (CC Aniene)

Leonardo Deplano (Carabinieri / CC Aniene)

Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene)

Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto)

Michele Lamberti (Fiamme Gialle / Gam Brescia)

Nicolò Martinenghi (CC Aniene)

Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia)

Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino)

Lorenzo Mora (Fiamme Rosse / Amici Nuoto Modena)

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto)

Alessandro Ragaini (Carabinieri / Team Marche)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova Nuoto My Sport)

Giammarco Sansone (SC Nuoto Firenze)

Ludovico BluArt Vibert (CN Torino)

Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia)

DONNE (14)

Anita Bottazzo (Fiamme Gialle / Imolanuoto)

Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika)

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle / Azzurra 91)

Giulia D’Innocenzo (Carabinieri / CC Aniene)

Francesca Fangio (Esercito / In Sport)

Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics)

Sonia Laquintana (Fiamme Gialle / Azzurra 91)

Emma Virginia Menicucci (Esercito / CC Aniene)

Sofia Morini (Esercito / Azzurra 91)

Francesca Pasquino (In Sport)

Benedetta Pilato (Fiamme Oro / CC Aniene)

Simona Quadarella (CC Aniene)

Giulia Ramatelli (CS Esercito / Aurelia Nuoto)

Chiara Tarantino (Fiamme Gialle / In Sport)