Milano-Cortina, arriva l’offerta per la pista da bob: i dettagli

Continuano ad arrivare aggiornamenti sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 con riferimento alla pista da bob: è arrivata un’offerta dal gruppo Pizzarotti di Parma per la costruzione della pista da bob di Cortina D’Ampezzo, denominata Cortina 2 Light. E’ quanto apprende l’Adnkronos.

Nessuna reazione dagli uffici romani di Simico, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 che è la stazione appaltante e che ha progettato l’opera: “un silenzio stampa obbligato, viene spiegato, fino al termine delle verifiche dell’attuale fase endoprocedimentale del Bando di gara”.

L’azienda si è limitata ad osservare che c’è una procedura di gara in corso. Entro due-tre giorni la specifica Commissione si dovrà riunire per valutare l’offerta tecnica ed economica. La pista dovrà essere pronta entro il 15 marzo 2025 per i test per le omologazioni.