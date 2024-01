Mercato NBA, bomba nella notte: Siakam cambia squadra, si forma un duo spettacolare

SportFair

Bomba di mercato NBA nella notte italiana. Si muove un grande nome messo in lista ‘cessioni’ dai Toronto Raptors, franchigia che già con lo scambio che ha portato Anunoby ai Knicks ha dato segnali di voler rifondare la squadra. Con la cessione di Pascal Siakam agli Indiana Pacers il bottone del rebuilding è stato premuto con decisione.

Pascal Siakam agli Indiana Pacers: i dettagli della trade

Pascal Siakam, in scadenza di contratto, si trasferisce dai Raptors ai Pacers in cambio di 3 prime scelte (due nel prossimo Draft), il veterano Bruce Brown e Jordan Nwora, mentre New Orleans, terzo team utilizzato per far quadrare il tutto, manda in Canada Kira Lewis e ai Pacers una seconda scelta.

Siakam in stagione sta viaggiando a 22.2 punti, 6.3 rimbalzi e 4.9 assist di media. Il suo apporto ai Pacers potrà rivelarsi fondamentale per le ambizioni della squadra che conta già su Tyrese Haliburton come leader illuminato: il pick and roll fra i due potrebbe risultare letale per le difese avversarie. Dove possono arrivare i nuovi Pacers?