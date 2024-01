Il sorriso di Valencia ed il ‘rifiuto’ di Ducati, Marc Marquez: “cerco di evitare i titoli di giornale”

SportFair

Marc Marquez ha fatto oggi la sua prima apparizione davanti alla stampa dopo aver testato la Ducati a Valencia. Il pilota spagnolo del team Gresini ha partecipato insieme al fratello, e compagno di squadra, Alex, ad un evento organizzato da Estrella Galicia 0.0, a Madrid, nel quale ha parlato delle sue sensazioni.

Il primo commento, ovviamente, è stato sul sorriso mostrato in pista a Valencia dopo aver guidato la Ducati: “era un sorriso di tranquillità. So come guidare un’altra moto“, ha spiegato.

Confronto dei dati

“A Valencia mi sono concentrato su me stesso e non volevo confrontarmi con nessuno, volevo capire la moto, ma con otto moto in pista puoi confrontare tante cose, anche se può anche coinvolgerti più di quanto pensi. Spero che vogliano confrontare i miei dati, perché vorrà dire che sei veloce, ma anche in Honda i dati erano aperti e non sono serviti a molto. Non c’è dubbio che avere otto moto in pista aiuta molto“, ha spiegato l’8 volte campione del mondo.

I test di Valencia

“A Valencia nel primo test mi sono sentito molto a mio agio, ma era strano non vedere le facce di Santi o dei meccanici, ma sono cambiamenti della vita che si affrontano con la maggiore motivazione possibile. È stato un buon test, il primo giorno dopo tanto tempo trascorso con la moto e con uno stile di guida. Si è parlato molto del sorriso che si vedeva dopo aver tolto il casco ed era il sorriso della tranquillità, di poter uscire con un’altra moto e vedere che so guidare un’altra moto. Non importa quanto hai vinto e che hai esperienza nella categoria, provare un nuovo progetto mi ha permesso di rilassarmi, semplicemente andare in giro, senza lavorare sulla moto, ma ora c’è una lista per la Malesia e voglio essere sui circuiti che sono più difficili per me, così posso lavorare e chiedere a tutto il team di aiutarmi a sentirmi il più a mio agio possibile e ad andare il più veloce possibile“, ha aggiunto Marquez.

Spirito rilassato

“Vivo quest’anno con molta calma, con un precampionato normale che non faccio da molto tempo, ma dopo Valencia l’avambraccio, che faceva fatica, è migliorato molto, e ora ho potuto fare un precampionato normale. Ho molto lavoro per adattarmi alla moto e alla squadra. Per prima cosa, io da loro e, quando ho un livello, inizio a cambiare le cose per sentirmi a mio agio con tutto. Le aspettative sono molto alte in tutto il mondo e uno dei miei compiti è fuggire da tutto questo, ma è difficile come sempre, ancora di più, dopo tre ultimi anni molto difficili. Ecco perché non puoi creare aspettative prima di iniziare la stagione. L’importante è andare con un profilo basso, gara per gara, perché questo ti permetterà di lavorare con più calma per non generare quella confusione iniziale in cui tutti si aspettano di più“, ha continuato.

Il ‘rifiuto’ di Ducati

Non poteva mancare un commento sulle tante dichiarazioni di uomini Ducati che hanno ammesso di non volere Marquez in squadra: “non ho mai avuto questa sensazione perché altrimenti non avrei fatto il passo. Una delle cose è che cerco sempre di evitare i titoli dei giornali di ciò che sta accadendo. Sono sempre stato molto supportato da Gresini, che mi ha dedicato il mio tempo, ed è per questo che sono passato al team Gresini, perché non mi hanno mai spinto finché non avevo le idee chiare”.

La condizione fisica

Infine, Marquez ha assicurato di stare bene fisicamente: “sto bene. Fisicamente mi sento sempre meglio e ho cercato quella costanza per evitare infortuni e ottenere una buona progressione“.