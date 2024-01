Marc Marquez si è già ambientato! Nel party del Team Gresini balla e canta i… Ricchi e Poveri | VIDEO

SportFair

Si è tenuta ieri la presentazione del Team Gresini. La squadra satellite Ducati ha aperto le danze di un interessante calendario di presentazioni che anticipa la stagione 2024 di MotoGP.

Marc Marquez è apparso per la prima volta con nuovi colori dopo l’addio a Honda ed è apparso felice e già pienamente a suo agio col nuovo staff.

Lo spagnolo si è subito ambientato nel team, che in qualche modo già conosceva indirettamente vista la presenza del fratello Alex. Carico e motivato per la nuova avventura in sella ad una Desmosedici, Marquez si è già dimostrato un uomo Ducati, nel giusto spirito… italiano!

Balli e canti nel party post presentazione

Nel party post presentazione Marquez, insieme al fratello Alex, ha cantato e ballato la musica dei… Ricchi e Poveri. Il dj, infatti, ha fatto risuonare le note di “Sarà perchè ti amo”, e Marc Marquez ha cantato a squarciagola, abbracciando altri uomini del team Gresini.