Marc Marquez, le parole da pilota Ducati: le prime sensazioni e il paragone con Honda

SportFair

E’ iniziato 2024 ed è alta l’attesa per il ritorno in pista del campionato di MotoGP. Un motivo di grande interesse riguarda l’esordio di Marc Marquez in Ducati. Lo spagnolo il 20 gennaio parteciperà alla presentazione ufficiale del team Gresini a Riccione e scenderà in pista con la Ducati per i test in programma in Malesia dal 6 all’8 febbraio.

“Sono passato alla moto dei campioni, ora è nelle mie mani. Avevo le farfalle nello stomaco, ero molto nervoso perché nonostante fossi nel motomondiale da molti anni, è stato un grande cambiamento.

Però sono riuscito ad adattarmi molto più velocemente del previsto. Mi sono sentito subito molto bene, con un ottimo feeling. Il tempo è venuto fuori senza cercarlo in modo esagerato”, le parole di Marquez a Dazn.

“Non mi piace fare paragoni, la Ducati è una moto diversa dalla Honda, con uno stile diverso. Ma ora la moto dei campioni è nelle mie mani. Ho lavorato con un gruppo per undici anni, ora è una squadra nuova ma la famiglia mi ha accolto molto bene e questo è sempre bello”.