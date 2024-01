Luka Doncic storico! Show contro Atlanta: 73 punti, davanti a lui solo Chamberlain e Bryant

SportFair

Solo pochi giorni fa Embiid ha fatto parlare di sè per aver realizzato 70 punti in una partita, adesso, a fare meglio di lui è stato Luka Doncic. Lo sloveno dei Mavericks ha trascinato la sua squadra verso la vittoria ad Atlanta dopo una serie di tre sconfitte consecutive

Alla State Farm Arena Luka Doncic ha messo a segno 73 punti, 10 rimbalzi e 7 assist per far uscire la sua squadra dalla crisi. Quattro giorni dopo che il camerunese Joel Embiid aveva segnato 70 punti in una partita dei Sixers-Spurs ed era diventato il primo non americano a raggiungere quel numero, Doncic lo ha superato e ha stabilito il suo nuovo record di punti: nessun giocatore europeo nella NBA ci era mai riuscito.

Solo tre americani sono riusciti a fare meglio o di Doncic, o come lui: Wilt Chamberlain (100) , Kobe Bryant (81) e David Thompson (73). Quindi solo due giocatori, Wilt e Kobe, hanno segnato più punti di Doncic in tutta la storia della NBA.

Il suo compagno di squadra Josh Green, l’attaccante australiano che ha chiuso con 21 punti, ha detto che ciò che ha visto ha superato anche le serate di videogiochi più epiche: “nemmeno in 2K ho visto niente di simile“.

I numeri di Doncic

In totale, 25/33 nei tiri su azione con 8/13 triple e 15/16 tiri liberi. È la prima partita con almeno 70 punti e il 75% di tiri. È il migliore dei 70 in termini di percentuale di tiro vero, la scala che misura tutti i tiri compresi quelli personali: 91,2%. E sono stati, infine, 100 i punti creati da lui, tramite assist e canestri.