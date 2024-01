Kooyong Classic, Berrettini si ritira: non scenderà in campo contro Thiem

SportFair

Manca sempre meno al primo Slam della stagione. Nella notte italiana sono stati sorteggiati i tabelloni degli Australian Open. Tabellone che non sorride di certo a Matteo Berrettini, tornato in Australia dopo mesi di stop per problemi fisici: il tennista azzurro, infatti, dovrà fare i conti al primo turno con Tsitsipas.

Intanto, arriva una notizia che fa un po’ allarmare i fan: Matteo Berrettini si è ritirato dal Kooyong Classic, torneo di esibizione in corso a Melbourne, che vede tra i protagonisti in campo Jannik Sinner, che ha portato a casa già due vittorie.

Berrettini avrebbe dovuto debuttare contro Thiem, ma il suo nome non figura più nell’ordine di gioco. Contro l’austriaco giocherà Cerundolo.

Non sono ancora noti i motivi del forfait del tennista romano.