Klopp perde la fede in campo: la ritrova una persona ‘fastidiosa’

Klopp ha perso la fede in campo. E non è un modo di dire, l’ha persa realmente. Il suo Liverpool va alla grande e a furia di festeggiare l’anello nuziale gli è scivolato dal dito finendo sul terreno di Anfield dopo il 4-2 dei ‘Red’s al Newcastle.

Successivamente, Klopp è riuscito a ritrovare l’anello e lo ha baciato due volte davanti la telecamera. “Oh mio Dio, sarebbe stato davvero… L’ho persa una volta e c’è stato bisogno di un sub professionista perché era successo in mare. Sono felice. L’ho persa nell’esultanza finale, poi per fortuna l’ho ritrovata. In ogni partita del Liverpool perdo anche uno o due chili, ma che bello, abbiamo vinto“, ha raccontato a Sky Sport.

Serve l’aiuto del cameraman

Klopp è riuscito a ritrovare la fede grazie all’aiuto del cameraman di Sky con il quale, durante la stagione, ha avuto qualche ‘alterco’ a causa delle riprese ravvicinate al termine delle partite, durante le esultanze o gli abbracci con i calciatori, giudicate dal tecnico troppo invadenti.

“Il cameraman mi ha infastidito parecchie volte in questa stagione, ma da oggi potrà riprendermi liberamente perché è stato davvero importante“, ha dichiarato Klopp.