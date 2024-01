Klopp e l’invito speciale ad Eriksson dopo l’annuncio della malattia: “può prendere il mio posto per un giorno”

SportFair

Nei giorni scorsi ha lasciato senza parole l’annuncio di Sven-Goran Eriksson, che ha svelato di avere circa un anno di vita a causa di un tumore al pancreas.

A diversi giorni dal doloroso annuncio arriva adesso un invito speciale. Klopp si offre di lasciare che l’allenatore svedese, che ha rivelato il suo amore per la squadra inglese, prenda il suo posto e realizzi il suo desiderio di allenare il Liverpool.

L’invito di Klopp

L’allenatore del Liverpool, il tedesco Jürgen Klopp, ha aperto la porta a Sven-Göran Eriksson per trascorrere un giorno come allenatore dei Reds. Durante una serie di interviste televisive, dopo aver rivelato i suoi problemi di salute, l’ex allenatore dell’Inghilterra Eriksson ha rivelato il suo amore di una vita per il Liverpool e come avesse sempre desiderato essere l’allenatore del club.

“Non lo conosco, purtroppo no. Lo conosco senza conoscerlo, non ci siamo mai incontrati. Sì, è ovviamente una notizia molto commovente quando lo scopri. Ho saputo per la prima volta della sua ammirazione o amore per il Liverpool e che è stato un tifoso per tutta la vita. Ora ho scoperto della partita delle leggende e cose del genere“, ha detto Klopp.

“L’unica cosa che posso dirti è che sei assolutamente il benvenuto a venire qui e puoi sederti nel mio ufficio e fare il mio lavoro per un giorno, se vuoi. Non c’è problema. Averlo qui e mostrargli tutto e come questo meraviglioso club si è sviluppato nel corso degli anni, penso che sia qualcosa che gli diremo sicuramente. Puoi venire e trascorrere delle ore meravigliose qui, ne sono sicuro”, ha concluso.