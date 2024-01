Apoteosi Inter al 91′! Un gol di Lautaro regala la Supercoppa ai nerazzurri

SportFair

E’ festa Inter per la terza vittoria consecutiva della Supercoppa italiana e la squadra di Simone Inzaghi continua a confermarsi sempre più vincente. La sfida all’Al-Awwal Park di Riyadh contro il Napoli si è decisa in pieno recupero con un gol del solito Lautaro Martinez, sempre più un grande protagonista della squadra. Gli uomini di Walter Mazzarri possono recriminare per l’espulsione di Simeone.

Il Napoli si affida al tridente formato da Kvara, Simeone e Politano, l’Inter risponde con la solita coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram. La prima vera occasione è per Dimarco e il pallone sfiora il palo. Al 38′ gol annullato al ‘Toro’ per il fuorigioco di Thuram.

Nella ripresa la prima vera occasione azzurra è per Kvara, poi l’ammonizione di Simeone. Al 60′ l’attaccante del Napoli è ingenuo: pestone dell’argentino al difensore Acerbi, secondo giallo e rosso. Nel finale grande occasione per Mkhitaryan, tiro alto di poco. In pieno recupero è Lautaro Martinez a regalare la Supercoppa all’Inter. Finisce 0-1.