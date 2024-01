La confessione di Ilary Blasi: “mi svegliai con uomo che somigliava a Totti”

SportFair

Da “Unica” a “Che stupida“. Il primo è il titolo della docu-serie Netflix, il secondo quello del libro in uscita il 30 gennaio. Il filo conduttore, nonchè protagonista di entrambe le opere, è Ilary Blasi. L’ultima fatica letteraria della show girl promette di regalare nuovi dettagli sulla travagliata storia d’amore con Francesco Totti e la travagliata rottura di una delle coppie storiche dello sport italiano.

Ilary Blasi: la principessa di ghiaccio

Ilary Blasi spiega sui social il soprannome “Ice Princess”, etichetta datale dagli amici: “la principessa di ghiaccio. E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro. La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore… lascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l’azione, in caso di imprevisti. Avevo l’impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì. ‘Che stupida’ è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso“.

“Che stupida”: la nuova frecciata a Francesco Totti

“Ai primi di novembre mi addormentai tra le braccia di Francesco, la mattina dopo mi svegliai con uno che gli assomigliava molto, ma non era lui. Schivo, distante, assente, in cerca di pretesti per uscire: una cena con gli amici, una partita a carte o a calcetto, il padel…“, scrive Ilary Blasi nel suo libro.

Chiaro il riferimento alle fasi finali della relazione con Francesco Totti che descrive come un “uomo che gli assomigliava” ma che non era più lui.

“Sono stati dodici mesi orribili, ma anche intensi, in cui ho scoperto me stessa, le mie risorse. Sono sopravvissuta ma non solo: sono ancora in piedi“, racconta la showgirl.