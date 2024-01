Giro d’Italia 2024, annunciate le 22 squadre al via: World Team e wild card

SportFair

RCS Sport ha comunica l’elenco delle squadre al via del Giro d’Italia 2024. La celebre Corsa Rosa ha raggiunto la sua 107ª edizione e resta sempre amatissima da appassionati e semplici curiosi che non perdono occasione di celebrare il colorato passaggio dei ciclisti per le strade di tutta Italia.

Saranno 22 le squadre al via del Giro d’Italia 2024 il prossimo 4 maggio: 18 gli UCI WorldTeam, 4 gli UCI ProTeams con una squadra qualificata in base al ranking 2023 e 3 wild card.

Le squadre partecipanti al Giro d’Italia 2024

18 UCI WorldTeams

ALPECIN-DECEUNINCK

ARKEA-B&B HOTELS

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

BORA – HANSGROHE

COFIDIS

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

EF EDUCATION – EASYPOST

GROUPAMA-FDJ

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHÉ – WANTY

LIDL-TREK

MOVISTAR TEAM

SOUDAL QUICK-STEP

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

TEAM JAYCO ALULA

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

UAE TEAM EMIRATES

Qualificata in base al Ranking 2023

ISRAEL – PREMIER TECH

Wild Card

TEAM POLTI KOMETA

TUDOR PRO CYCLING TEAM

VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE’