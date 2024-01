Giochi Olimpici Giovanili: Brunner e Weissensteiner primo oro azzurro! Oberstolz d’argento

SportFair

La prima medaglia d’oro italiana ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon (Corea del Sud) arriva dal doppio maschile di slittino e porta la firma di Philipp Brunner e di Manuel Weissensteiner che con il tempo di 1’34″283 hanno superato i lettoni Gruzdulis-Borovojs / Cepulis di 0″347 ed i tedeschi Grünbeck / Kührt di 0″793. Per il quindicenne Weissensteiner si tratta di una sorta di prosecuzione del cammino a cinque cerchi avviato dalla madre Gerda, campionessa olimpica a Lillehammer 1994 proprio nello slittino e bronzo nel bob a 2 con Jennifer Isacco a Torino 2006.

Medaglia d’argento per Alexandra Oberstolz invece nel singolo femminile: la giovane altoatesina si è arresa solamente alla tedesca Antonia Pietzschmann che con il tempo di 1’35″774 ha vantato un vantaggio di 0″552 sull’azzurra; terzo posto per l’austriaca Marie Riedl mentre Katharina Sofie Kofler si è inserita in 15esima piazza a 2″982.

Biathlon – Bronzo per Nayeli Mariotti Cavagnet nell’individuale

La giornata inaugurale dei Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon (Korea del Sud) propone subito una medaglia per il biathlon azzurro con il terzo posto dell’ancora diciassettenne valdostana Nayeli Mariotti Cavagnet nella prova individuale corsa sulla distanza di 10 chilometri.

L’azzurrina ha completato la gara con tre penalità al tiro (0-1-1-1), pagando un gap di 1’19″6 della ceca Ilona Plechacova (0-1-0-0), vincitrice in 37’03″4, mentre sul secondo gradino del podio è salita la tedesca Marie Küdel (0-0-1-1, +1’09″7). Ottima prova anche per la sedicenne Matilde Giordano (2-0-1-0), quinta a 1’36″6 con Camilla Gautero (0-1-1-2) che ha potuto festeggiare il diciottesimo compleanno con l’ottava piazza a 2’08″4; infine 52esimo posto per Eva Hutter.

Ottavo posto invece per Hannes Bacher nella 12,5km maschile vinta dal francese Antonin Guy (1-1-0-1) in 41’45″2 davanti al norvegese Storm Veitsle (2-0-1-0, +40″3) e allo slovacco Markus Sklenarik (1-0-0-0, +1’16″3). L’altoatesino ha pagato le sette penalità al tiro (2-3-1-1) per un ritardo complessivo di 2’13″9; a seguire 26esimo posto per Manuel Contz (2-3-1-0) con Michel Deval 29esimo (1-3-1-1) ed Antonio Pertile (1-0-2-5) 65esimo.