Giannis: The Marvelous Journey: a febbraio su Prime Video il documentario sulla superstar NBA Antetokounmpo

Prime Video ha annunciato l’imminente uscita di Giannis: The Marvelous Journey, un documentario che racconta la straordinaria odissea della mega star dell’NBA Giannis Antetokounmpo, da un’infanzia povera in Grecia, figlio di immigrati nigeriani, fino ai vertici del mondo del basket. Il documentario sarà disponibile dal 19 febbraio in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Giannis: The Marvelous Journey è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.

Il documentario

Il film è il ritratto intimo di una superstar mondiale, uno degli interpreti predominanti dell’NBA, due volte MVP della lega, che ha condotto i Milwaukee Bucks in campionato nel 2021. Ma il suo percorso è iniziato lontano dai riflettori, nelle strade di Atene, dove è cresciuto ai margini della società, insieme a tre fratelli, da genitori immigrati dalla Nigeria in cerca di una vita migliore. Come racconta il documentario, un giorno, in un Internet cafè, il giovane Giannis fu catturato dalle immagini delle stelle dell’NBA e poco dopo prese in mano un pallone da basket. Da lì è iniziato un viaggio epico, a tratti d’ispirazione, straziante e trionfale, che lo ha portato a Milwaukee, sua patria d’adozione, dove si è fatto notare come “The Greek Freak” (letteralmente “Il mostro greco”), una superstar che trascende i limiti convenzionali, trasformando il gioco con le sue prestazioni e la sua versatilità, e che al tempo stesso si impegna ad usare il ricordo della perdita subita lungo il suo percorso per avere un impatto che vada ben oltre il campo.

Giannis: The Marvelous Journey include interviste a Giannis Antetokounmpo e a tutta la sua famiglia, tra cui la madre Veronica Antetokounmpo, i fratelli Thanasis, Kostas e Alex Antetokounmpo, la fidanzata Mariah Riddlesprigger, oltre ad astri del basket come Jason Kidd, Khris Middleton, Jrue Holiday, Kenny Smith, Vin Baker, Ernie Johnson e altri ancora. È la prima volta che la famiglia racconta in prima persona il proprio percorso collettivo.

Presentato da Prime Video, Giannis: The Marvelous Journey è una produzione Improbable Media e Words + Pictures. Il film è diretto e prodotto dalla vincitrice agli Emmy Kristen Lappas, prodotto da Connor Schell e Hannah Beir, gli executive producer sono Aaron Cohen, Libby Geist, Nick Monroe e Giorgos Panou.