A Perth i funerali di Melissa Hoskins, presente anche Rohan Dennis | VIDEO

Si sono celebrati ieri a Perth i funerali di Melissa Hoskins, la ciclista australiana, morta qualche settimana fa a causa di un tragico incidente. Hoskins è stata colpita dall’auto guidata dal marito Rohan Dennis, che è accusato di “guida pericolosa, guida negligente e pericolo di vita umana, con conseguente morte” e per questo a marzo dovrà comparire davanti al giudice di Adelaide.

L’ex campione di ciclismo era presente alla cerimonia d’addio della moglie di ieri, insieme ai suoi figli.

“La gioia di vivere di Melissa ha toccato molte persone. Oggi celebriamo una vita che è stata interrotta troppo presto. I giorni migliori di Melissa dovevano ancora arrivare“, ha detto Peter Hoskins, il padre di Melissa.

The family of champion cyclist Melissa Hoskins has come face-to-face with her accused killer husband at an emotional funeral service. Rohan Dennis sat with the couple’s two young children as Melissa’s devastated father paid tribute to his beloved daughter. @ElspethHussey7 #7NEWS pic.twitter.com/AYA6RTDTER

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) January 18, 2024