Formula 1, Steiner lascia il Team Haas: l’annuncio

Tuttavia, l’anno scorso è stato difficile per loro. La Haas è arrivata ultima nel campionato costruttori, perdendo due posizioni rispetto alla stagione precedente, mentre domenica ha faticato a trasformare il ritmo di un giro in qualifica in un ritmo di gara da punti.

Dopo le discussioni tra Steiner e il proprietario Gene Haas durante l’inverno, è stato deciso che Steiner avrebbe lasciato l’organizzazione con effetto immediato.

Il suo sostituto Komatsu, 47 anni, ha lavorato con Haas da quando ha debuttato in F1 nel 2016, iniziando come Capo Ingegnere di Gara per poi diventare Direttore dell’Ingegneria. Ha oltre 20 anni di esperienza in Formula 1, lavorando in ruoli di ingegneria e gestione con la British American Racing, oltre a un lungo periodo in Renault prima di entrare in Haas.

Haas afferma che Komatsu si assumerà la responsabilità della strategia complessiva del team e, in definitiva, delle prestazioni in pista, con l’incarico di massimizzare il potenziale del team attraverso la responsabilizzazione dei dipendenti, il processo strutturale e l’efficienza. Con Komatsu concentrato sulle prestazioni in pista, Haas prevede di assumere un Direttore operativo con sede in Europa che si occuperà di tutte le questioni e i reparti non legati alla concorrenza, comprese aree come risorse umane, amministrazione, finanza, marketing e comunicazione.