Formula 1, la Ferrari regala una piccola anteprima: svelato il nome della nuova monoposto | VIDEO

SportFair

L’attesa sta per terminare. Nel mese di febbraio la Formula 1 tornerà ad emozionare tutti gli appassionati con le attesissime presentazioni delle monoposto per la nuova stagione.

La Haas aprirà le danze, mostrando al mondo intero le nuove livree per il Mondiale 2024 il 2 febbraio, ma l’attesa è tutta per la Ferrari.

Gli appassionati italiani non vedono l’ora di scoprire la nuova monoposto del team di Maranello. Nonostante le difficoltà in pista, il tifo è ancora caldo e in tantissimi continuano a supportare il team e i suoi piloti, nella speranza di ritrovare il prima possibile la competitività.

Il nome della nuova Ferrari

In attesa della presentazione, come ogni anno, la Ferrari ha deciso di regalare una piccola anticipazione. La monoposto sarà svelata il 13 febbraio, ma intanto la Scuderia di Maranello ha voluto rivelare il nome del nuovo gioiellino. SF-24, sarà questo il nome della Ferrari del 2024.

“Nuovo anno, nuovo nome, stesso obiettivo. Preparatevi a salutare l’SF-24“, ha scritto il team sui social.