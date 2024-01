Michael Schumacher “può sedersi a tavola”? Le dichiarazioni dell’ex compagno Herbert

SportFair

Non si sa nulla sulle condizioni di Michael Schumacher, che dieci anni fa è stato protagonista di un brutto incidente sugli sci. L’ex pilota tedesco vive adesso nella villa della sua famiglia, ma non è noto lo stato in cui si trovi.

Negli anni se ne sono dette di ogni sulle sue condizioni e adesso a parlare dell’ex ferrarista è un suo ex compagno di squadra alla Benetton.

Johnny Herbert ha sorpreso con alcune dichiarazioni sullo stato di salute di Schumacher.

Le rivelazioni di Herbert su Schumacher

“Sento solo cose da altre persone. Ho sentito gente di F1 dire che si siede a tavola, ma non so se è vero. Riesco solo a leggere tra le righe. Non ho sentito molto parlare della famiglia ed è comprensibile. È sempre stato tipico di Michael Schumacher e della famiglia mantenere tutto molto privato, molto segreto“, ha dichiarato su Bettingsites.co.uk.

“Secondo me, e ci tengo a sottolinearlo, il fatto che non abbiamo notizie dei familiari, dimostra che, purtroppo, probabilmente si trovano in una situazione simile a quella in cui si trovavano subito dopo l’incidente. Immagino che la famiglia stia aspettando che la scienza scopra qualcosa che, si spera, ci restituirà il Michael che tutti conoscevamo“, ha concluso.