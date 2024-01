Formula 1, buone notizie per Imola: maxi cifra in sostegno dal governo

SportFair

Importante incontro istituzionale a Imola fra il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il Sincado della città, Marco Panieri, il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il vice ministro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini. Si è discusso del futuro del GP di Imola, tristemente cancellato nella passata stagione a causa dell’alluvione abbattutasi sull’Emilia Romagna.

“La Farnesina continuerà a sostenere il GP attraverso l’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con un contributo di 6 milioni di euro“, ha dichiarato Tajani.

Le parole del sindaco Panieri

“Quest’incontro – ha dichiarato il sindaco Panieri – sottolinea le potenzialità del nostro territorio, le eccellenze che esprime e il ruolo dell’Autodromo nella promozione del Made in Italy nel mondo, grazie agli importanti eventi che saranno ospitati nel 2024 come WEC, Formula 1, Tour de France e la Finali Mondiali Ferrari. Come Comune di Imola da tempo stiamo investendo con forza sull’impianto ed è stata colta la strategicità delle nostre scelte“.