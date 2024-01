La Formula 1 torna a Madrid! Dal 2026 il GP di Spagna si corre nella capitale

SportFair

La notizia era nell’aria da tempo, in Spagna ne erano certi e nelle ultime ore avevano anticipato l’ufficialità, che è arrivata questa mattina: la Formula 1 ha annunciato che il Gran Premio di Spagna si terrà a Madrid dal 2026 al 2035.

La Formula 1 ha annunciato la decisione a seguito di un accordo con IFEMA MADRID per portare un circuito completamente nuovo nella capitale spagnola, incorporando sia tratti stradali che non stradali.

Il circuito

Costruito attorno al centro espositivo IFEMA di livello mondiale, il circuito di 5,47 km – soggetto all’omologazione FIA ​​e alle specifiche di progettazione finale – sarà caratterizzato da 20 curve, con un tempo sul giro di qualifica previsto di 1 minuto e 32 secondi.

Si prevede che avrà una capacità di ospitare più di 110.000 fan al giorno tra tribune, ingresso generale e ospitalità VIP, mentre ci sono piani per aumentare la capacità del circuito fino a 140.000 al giorno nella prima metà dell’accordo, rendendo Madrid uno dei circuiti più importanti al mondo. le sedi più grandi del calendario della F1.

Situato a cinque minuti dall’aeroporto Adolfo Suarez di Madrid-Barajas, il Gran Premio di Spagna diventerà una delle gare più accessibili del calendario di F1, con il circuito a breve distanza in metropolitana, treno e linee urbane.

Si stima, infatti, che il 90% dei tifosi potrà raggiungere il paddock con i mezzi pubblici, mentre coloro che alloggeranno in alloggi locali si troveranno a pochi passi dalla sede.

La F1 si impegna a raggiungere Net Zero Carbon entro il 2030 e IFEMA MADRID condivide la visione di rendere il Gran Premio di Spagna uno degli eventi di F1 più sostenibili della stagione, avendo ridotto notevolmente le proprie emissioni di carbonio negli ultimi cinque anni e passando alla certificazione al 100%. energia rinnovabile in tutti i padiglioni espositivi, mentre qualsiasi struttura temporanea costruita per la gara sarà costruita utilizzando materiali riciclabili.

La proposta globale di IFEMA MADRID ha ricevuto un ampio sostegno da parte del governo nazionale, regionale e locale, comprese le principali parti interessate come il governo regionale di Madrid, il comune di Madrid e la Camera di commercio. Oltre al Gran Premio, le attivazioni dei tifosi avranno luogo nel centro di Madrid. Ci sarà anche un impegno con le imprese e le scuole locali per garantire che l’intera comunità tragga vantaggio dall’evento, che secondo le previsioni genererà 450 milioni di euro all’anno per l’economia della città. Le dichiarazioni di Stefano Domenicali “Madrid è una città incredibile con uno straordinario patrimonio sportivo e culturale, e l’annuncio di oggi dà inizio a un nuovo entusiasmante capitolo per la F1 in Spagna“, ha affermato Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1. “Vorrei ringraziare il team di IFEMA MADRID, il governo regionale di Madrid e il sindaco della città per aver messo insieme una proposta fantastica. Incarna davvero la visione della Formula 1 di creare uno spettacolo di sport e intrattenimento di più giorni che offra il massimo valore ai fan e abbracci innovazione e sostenibilità”.