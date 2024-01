Formula 1, Madrid al posto di Barcellona? Domenicali fa chiarezza: niente di deciso

SportFair

E’ stato ufficializzato ieri l’inserimento del GP di Madrid nel calendario della Formula 1 a partire dal 2026. Un annuncio importantissimo, atteso da tempo.

A seguito della comunicazione data dai vertici della Formula 1, Stefano Domenicali, amministratore delegato del Circus, ha avuto un breve incontro con un gruppo di giornalisti spagnoli, durante il quale si è parlato anche e soprattutto del circuito di Barcellona e del suo futuro nel calendario con l’inserimento di Madrid.

Se sia stato concordato o sia in corso una trattativa, o ancora se ci saranno due gare nel 2026 con nomi diversi, non è stato ancora deciso, ma Domenicali ha chiarito che il circuito “sarà omologato, questo è sicuro. Riuscite ad immaginare Fernando che vince a Madrid?“, ha affermato Domenicali.

“Barcellona è incredibile, Oriol Sagrera (nuovo amministratore delegato del circuito) sta facendo un lavoro straordinario e Barcellona è la Formula 1, si sta lavorando per guardare oltre e la Spagna merita un’opportunità per aumentare la sua presenza in futuro. Stiamo lavorando e vedremo, perché non possono coesistere entrambi? Madrid è un progetto innovativo e un’opportunità per la F1 di crescere ancora di più in Spagna, che sta giocando un ruolo sempre più importante in Europa. Ci auguriamo che possa alzare ancora di più il livello del campionato“, ha aggiunto.