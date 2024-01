L’ex tennista Arantxa Sanchez condannata a 2 anni: l’accusa alla spagnola

SportFair

Il tribunale di Barcellona ha condannato l’ex tennista spagnola Arantxa Sanchez Vicario a due anni di carcere e a tre anni e tre mesi all’ex marito, Josep Santacana. Il motivo? L’accusa è quella di aver architettato un piano per evitare di pagare un debito di oltre 6 milioni di euro con la Banca del Lussemburgo. Secondo quanto riporta l’Ansa entrambi sono condannati per occultamento di beni.

Secondo il tribunale l’ex tennista “disponeva e ha disposto sempre” di un patrimonio sufficiente per far fronte al debito e ha impedito che fosse saldato, “non destinando neanche un solo euro al pagamento dello stesso”. La tennista “ha assunto le responsabilità rispetto ai fatti oggetto delle accuse”, per cui ha ottenuto le attenuanti con riduzione della condanna a 2 anni, che non dovrà scontare in carcere, non avendo precedenti penali.

Chi è Arantxa Sanchez

Arantxa Sanchez, ex tennista ed ex numero uno al mondo, è nata nel 1971. In in campo tra il 1985 e il 2002, ha vinto quattro titoli del Grande Slam (3 del Roland Garros e uno degli US Open) in singolo, poi le finali agli Australian Open e a Wimbledon, e dieci in doppio. E’ stata inoltre la prima spagnola a raggiungere il numero uno del ranking Wta. Infine un bronzo in singolare e un argento in doppio all’Olimpiade di Barcellona 1992 e un bronzo in doppio ai Giochi di Atlanta 1996.