Europei pallanuoto, il Setterosa torna sulla terra: pesante sconfitta contro la Spagna

Brutto passo falso per il Setterosa nel terzo match degli Europei. Dopo le due vittorie consecutive, la squadra di Silipo è stata nettamente sconfitta dalla Spagna in una partita che non è stata quasi mai in discussione. Il risultato di 14-8, infatti, lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro.

Il primo quarto è da dimenticare per l’Italia e si conclude a favore delle spagnole con il punteggio di 5-1. Nel secondo parziale si registra una reazione delle azzurre con il 3-3 che alimenta comunque qualche speranza. Il terzo e il quarto periodo sono a favore della Spagna (3-2, 3-2) per il definivo 14-8. Per la Spagna in grande spolvero Forca Ariza con 5 marcature, per l’Italia buona prova di Giustini.