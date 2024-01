Europei pallanuoto, Settebello di bronzo: l’Italia batte l’Ungheria nella finalina

SportFair

L’Italia chiude sul podio agli Europei di pallanuoto maschile. Un bronzo che arriva a 10 anni di distanza dall’ultima volta, dal retrogusto amaro. Scotta ancora l’eliminazione in semifinale contro una solida Spagna. Il ‘Settebello’ chiude comunque con un’ottima prestazione la rassegna continentale.

Netto il dominio sull’Ungheria, avversaria nella finale per il terzo posto. Gli azzurri dominano i primi due quarti segnando 8 gol a fronte delle 3 marcature degli avversari, un solco che nella seconda metà di gara viene solo ridotto dai magiari fino al 7-12 con il quale si chiudono le ostilità. Per il pass olimpico toccherà far bene ai Mondiali.